В рунете появится площадка для свободных разговоров о сексе

В октябре начнет работу онлайн-проект Sex is Pure – «площадка для свободных разговоров о сексе и публикации откровенных текстов, изображений и видео».

По словам главного редактора Sex is Pure, основателя проектов InRussia и syg.ma Фурката Палванзаде, «это в первую очередь не медиа, а сообщество авторов и героев, это агентство, которое взаимодействует с культурными институциями, российскими и международными медиа».

«Все постоянно думают о сексе, но не умеют о нем разговаривать, — говорит Фуркат Палванзаде. — Поэтому я и мои друзья очень давно хотели создать проект, посвященный сексу и сексуальности. Мы будем использовать культуру — искусство и литературу — чтобы разговор о сексе был достаточно интересен и не сводился к порнографии».

Также сообщается, что Sex is Pure запускает собственную грантовую программу, направленную на поддержку молодых художников, кинорежиссеров, журналистов, которые в своем творчестве исследуют тему секса и чувственности.

Описание идей и готовых проектов в виде текста, фотографии, видео или иллюстрации можно присылать по адресу hi@sexispure.com.

Команда проекта готова оказать поддержку в виде финансирования, консультирования, публикации на своей платформе и продвижения проектов. Организаторы объявляют о том, что открыты для сотрудничества с авторами, которые не боятся провоцировать и возмущать аудиторию.







