В Москве пройдет уикенд швейцарского кино

Кадр из фильма «Девочка из ущелья Энцилох» © Alice Schmid

С 11 по 14 октября Посольство Швейцарии в Москве представит в Центре документального кино, Музее современного искусства «Гараж» и Московской школе нового кино 5-й уикенд швейцарского кино.

В этом году фестиваль посвящен женщинам. «Мы покажем фильмы, снятые швейцарскими режиссерами-женщинами, фильмы, рассказывающие про самых разных женщин в Швейцарии и в мире», — сообщают организаторы.

В программе 12 фильмов:

«Божественный порядок» — о женщинах-активистках, поднявших волну движения за принятие избирательного права для женщин в Швейцарии, судьба которого решится на референдуме 1971 года;

— о женщинах-активистках, поднявших волну движения за принятие избирательного права для женщин в Швейцарии, судьба которого решится на референдуме 1971 года; «Кого хочу я больше» — история о женщине и выборе, о любви и страсти;

— история о женщине и выборе, о любви и страсти; «Сара играет оборотня» — о трудностях подростковой жизни;

— о трудностях подростковой жизни; «Иза Гессе-Рабинович. Большая игра» — документальный фильм о швейцарской художнице и режиссере, невестке Германа Гессе и создательнице первого в Швейцарии «женского» кинофестиваля;

— документальный фильм о швейцарской художнице и режиссере, невестке Германа Гессе и создательнице первого в Швейцарии «женского» кинофестиваля; «Элла Майяр. Двойное путешествие» — фильм-воспоминание о самой известной швейцарской путешественнице, писательнице, спортсменке и фотографе Элле Майяр;

— фильм-воспоминание о самой известной швейцарской путешественнице, писательнице, спортсменке и фотографе Элле Майяр; «Девочка из ущелья Энцилох» — документальная сказка о 12-летней девочке в швейцарских горах;

— документальная сказка о 12-летней девочке в швейцарских горах; «Мока» — драма о потере и женской солидарности;

— драма о потере и женской солидарности; «Женщина и поезд» — Джейн Биркин, трогательная переписка с незнакомцем и танцы в булочной;

— Джейн Биркин, трогательная переписка с незнакомцем и танцы в булочной; «Снимая жизнь — как мой отец пытался запечатлеть счастье» — воспоминания об отце и размышления о том, что такое кино;

— воспоминания об отце и размышления о том, что такое кино; «Аргерих — дочь по крови» — портрет пианистки Марты Аргерих, написанный ее дочерью;

— портрет пианистки Марты Аргерих, написанный ее дочерью; «Сильные плечи» — о девушке, мечтающей стать профессиональной легкоатлеткой;

— о девушке, мечтающей стать профессиональной легкоатлеткой; «Большое и маленькое» — дети открывают для себя Вселенную.

Гости фестиваля — режиссер Камилль Буден и директор фестиваля Изабель Гаттикер — расскажут о своем опыте в мире кино, от продюсирования, режиссуры, создания и руководства фестивалем до операторской работы.



