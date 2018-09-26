Проект «Взлет» продолжится в павильоне «Космос»

© Вера Баркалова, Екатерина Коваленко

С 19 октября по 15 ноября в павильоне «Космос» на ВДНХ будет представлена выставка «Молодые, но не сломленные» Веры Баркаловой и Екатерины Коваленко, победительниц третьего сезона проекта «Взлет» в номинации «Фотография».

Куратор мультимедийного проекта «Молодые, но не сломленные» — фотограф, преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Игорь Мухин.

Тему исследования проекта «Молодые, но не сломленные» он определил как «Трансформация путешествия в произведение». Вместо парадного фотоотчета о красотах цивилизованных стран проект предлагает соприкоснуться с другим углом зрения на презентацию дорожных впечатлений.

«Основой проекта стало путешествие молодых художниц за границу с целью увидеть европейское искусство, — сообщают организаторы выставки. — Все трудности, с которыми им пришлось столкнуться, Вера и Екатерина запечатлели на фотографиях. Чтобы полностью отобразить свои эмоции от переездов между странами, художницы и куратор создают выставку-инсталляцию, в которой будут переплетены разные жанры и виды визуального искусства».

Выпускница Школа Родченко Вера Баркалова (р. 1990) и выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества Екатерина Коваленко (р. 1990) работают вместе с 2014 года. Первые совместные проекты они представили в галерее «Электрозавод» и в Центре современного искусства «Винзавод», также участвовали в коллективных выставках IV и V Московской международной биеннале молодого искусства, на «Винзаводе», в ММСИ и частных галереях. Основная тема творчества дуэта — человек, его телесность и чувственный опыт, с помощью которого он вступает в контакт с природой. Авторы используют различные медиа: тотальные инсталляции, скульптуры, фотографию, видео, звук, новые материалы.

Проект «Взлет» проводится на ВДНХ с 2016 года. Его основная цель — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры. В первом и втором сезонах проекта по итогам открытого конкурса были выбраны двадцать три победителя и проведено десять выставок, которые в общей сложности посетили более 40 000 человек.

Выставка «Облакачивание» победителя третьего сезона проекта «Взлет» в номинации «Видеоарт» художника и фотографа Жени Миронова проходит в самолете Як-42 на Площади промышленности ВДНХ. Она будет работать до 4 октября.



