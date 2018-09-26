Бюро Захи Хадид построит концертный зал в Екатеринбурге

© Zaha Hadid Architects

Победителем открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного комплекса Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге стало британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects.

Об этом сообщает Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, проводившее конкурс при содействии благотворительного фонда поддержки Уральского академического филармонического оркестра.

На победу в конкурсе, премиальный фонд которого составляет 10 млн рублей, также претендовали проекты архитектурных бюро из Венгрии и Италии. Три проекта-финалиста были отобраны из 47 заявок, поступивших на конкурс.

Как отмечает URA.ru, в состав нового концертного комплекса войдут существующее здание с концертными залами на 850 мест и проектируемое здание с концертными залами на 1950 зрителей. Комплекс планируется построить в течение пяти лет, Свердловская область региона намерена выделить на строительство 300 млн рублей, передает ТАСС.

«Новое здание Концертного зала характеризуется унифицированным подходом к его форме и внутреннему пространству, вписанному между существующими зданиями», — говорится в описании проекта Zaha Hadid Architects.

«Наш проект нового концертного зала Свердловской филармонии мог бы исполнить мечту Гёте, воплотив нечто столь неосязаемое и ускользающее, как музыка, в архитектурную форму, — пишут авторы проекта. — Как же можно увидеть, потрогать, почувствовать звук? Мы предлагаем черпать вдохновение в его физических свойствах. Звук, как и свет, распространяется в форме волн. Волнистая структура здания нашего концертного зала, таким образом, призвана отобразить единство света и звука, архитектуры и музыки. Изогнутая крыша и текучие интерьеры можно воспринимать как застывшие звуковые волны, как физическое воплощение бесконечного движения. Эти пространства также напоминают о плавных гипнотизирующих движениях балетных танцоров, отдавая должное богатой истории русского балета».

Концертный зал Свердловской филармонии станет четвертым проектом Zaha Hadid Architects в России после бизнес-центра Dominion Tower в Москве, особняка Capital Hill Residence в подмосковной Барвихе и набережной Адмирала Серебрякова в Новороссийске.



