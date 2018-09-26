Marshmello выступит в Москве

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17 ноября в московском медиапространстве Moscow Media Dome состоится концерт американского диджея и продюсера Marshmello.

Об этом сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.

Кристофер Комсток, выступающий в шлеме в форме ломтика маршмэллоу, на котором изображен смайл, получил известность в первой половине 2010-х благодаря ремиксам композиций электронщиков Jack Ü и Zedd. В 2016 году вышел его первый студийный альбом «Joytime», а сингл «Alone» впервые попал в американский чарт Billboard Hot 100.

В 2017 году международный успех имели совместные работы Marshmello с вокалистами Халидом («Silence») и Селеной Гомес («Wolves»). Также диджей сотрудничал с такими артистами, как Omar LinX, Slushii, Jauz, Ookay, Лил Пип, Logic, Anne-Marie и Bastille. Осенью 2017 года Marshmello вошел в десятку лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

Второй студийный альбом Marshmello под названием «Joytime II» вышел в июне 2018 года, ему предшествовали синглы «Tell Me» и «Check This Out».











