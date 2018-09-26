Фестиваль NET объявил программу

Сцена из спектакля «Гимн любви» © NET: Новый Европейский Театр

Режиссеры, актеры и драматурги из Швейцарии, Франции, Польши, Израиля, Эстонии и Бельгии приедут на юбилейный, XX Фестиваль «NET: Новый Европейский Театр», который пройдет в Москве с 30 ноября по 20 декабря.

Программа фестиваля NET опубликована на его сайте.

Цюрихский театр Шаушпильхаус привезет в Москву новый хит Кристофа Марталера «Мы берем это на себя». На сцене будет создана вымышленная реальность, где всё мировое зло, связанное с финансами, окажется в так называемом «Bad State» («плохом государстве»).

Израильский режиссер Цви Саар в своем спектакле «Соль земли» рассказывает о расстояниях, которые люди готовы преодолевать в борьбе за свою свободу.

Польский театр в Познани и фонд «Chór Kobiet» представят спектакль «Гимн любви» — музыкальный сценический коллаж Марты Горницкой, в котором острые проблемы современного общества становятся поводом к созданию новых гимнов.

Юбилейный фестиваль NET представит собственный проект — спектакль без режиссера, репетиций и декораций по пьесе иранского драматурга Нассима Сулейманпура «Белый кролик красный кролик». За 17 лет в этом международном проекте приняли участие такие знаменитости, как Вупи Голдберг, Стивен Фрай, Джон Хёрт, Майкл Шеннон. Теперь он приходит в Россию.

Французский режиссер Кристоф Рок и актриса Театра дю Нор Джульетт Плюмекок-Меш покажут спектакль «Всю жизнь я делал то, что делать не умел», посвященный проблемам коммуникации и тонким механизмам человеческих отношений.

Эстонский театр NO99 покажет свой 56-й спектакль — «NO43 ГРЯЗЬ», созданный Эне-Лийз Семпер и Тийтом Оясоо по романам «Мелкий бес» Федора Сологуба и «Возможность острова» Мишеля Уэльбека.

Также в программе фестиваля российские спектакли: три проекта галереи-мастерской ГРАУНД Ходынка под общим названием «ХМАТ» («Художественный междисциплинарный анти-театр») и музыкальный перформанс «Марксофония» Алексея Коханова и Александра Белоусова на текст «Капитала» Карла Маркса.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут встречи Дискуссионного клуба, а в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» будет представлен юбилейный спецпроект — кинопрограмма «20 лет Нового Европейского Театра», в которую включены записи самых важных спектаклей фестиваля NET за всю его историю.

Закроется фестиваль показом спектакля «Ведьмы: Эфир», созданного «Электротеатром Станиславский» и продюсерским центра Gornostai при поддержке бельгийской Troubleyn Laboratorium. Роли Альберта Эйнштейна и Николы Тесла исполнят актрисы компании Яна Фабра Ивана Йозич и Мария Дафнерос.

Генеральный партнер фестиваля NET — Фонд Михаила Прохорова



