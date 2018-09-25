Илье Хржановскому не разрешили построить Берлинскую стену

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Власти Берлина отклонили заявку на осуществление в городе проекта российского режиссера Ильи Хржановского, для которого предполагалось построить 800-метровую копию Берлинской стены.

Как сообщает The Guardian, каких-либо идеологических претензий к проекту нет, отказ обоснован соображениями безопасности, в частности, отсутствием путей эвакуации посетителей на случай возникновения пожара или иной опасной ситуации.

Представитель городских властей также отметил, что заявка была подана слишком поздно. По его словам, письменное уведомление об отказе направлено по почте организаторам проекта.

Проектом «Свобода», реконструирующий события 1938–1968 годов, предусматривалось воссоздание части Восточного Берлина, которая должна в ноябре 2018 года была стать площадкой для инсталляций, перформансов и концертов с участием более 400 человек.

Берлинская «Свобода» является первой частью проекта «Свобода. Равенство. Братство» (остальные части планируется осуществить в Париже и Берлине), посвященного выходу фильма Ильи Хржановского «Дау» — биографии советского физика Льва Ландау по мотивам мемуаров его вдовы Коры Ландау.

Съемки картины проходили с 2008 года в Москве, Петербурге, Баку, Копенгагене, Лондоне и Харькове, где была сооружена одна из самых больших декораций в Европе — макет секретного НИИ. Трехчасовая версия фильма «Дау» готовится к выходу в прокат в 2019 году.







