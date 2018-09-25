В Казани откроется театрально-научная лаборатория

До 7 октября идет прием заявок на участие в театрально-научной лаборатории «Аннигиляция», которую проведет с 18 по 25 ноября в Казани Фонд поддержки современного искусства «Живой город».

Инициаторы лаборатории — директор всероссийского фестиваля «Реальный театр», заместитель директора Екатеринбургского Театра юного зрителя Олег Лоевский, режиссер, создатель и руководитель «театра post» Дмитрий Волкострелов и директор фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Изначальным материалом для лабораторной работы должен стать не текст, не пьеса, но идея, предположение или заблуждение, темное пятно на карте, место, где театр еще не бывал. Территории, связанные с научными областями знаний, с научным познанием мира», — говорится в сообщении на сайте фонда «Живой город».

«Прежде всего нас интересуют точные и формальные науки: математика, логика, кибернетика, теоретическая информатика, теория информации, теория систем, теория принятия решений, статистика, некоторые аспекты лингвистики, астрономия, математика, химия, информатика, биология, физика. Лаборатория предполагает создание авторской пары ученый и "режиссер" (слово "режиссер" мы пишем в кавычках, потому что в данной ситуации нам скорее кажется более точным слово "инициатор", или просто "тот, кто что-то начал"). Безусловно, выбранная сфера знаний предполагает хотя бы минимальное знакомство, погружение и интерес к этой сфере авторов ("режиссера" и ученого)».

Заявки принимаются по адресу zhivoy_gorod@mail.ru.

К 10 октября будут выбраны пять из них, к 25 октября завершится отбор казанских ученых, которые будут работать над проектами в паре с «режиссерами».

Их предварительная совместная работа начнется 1 ноября, «режиссеры» и ученые проведут презентацию своих проектов 21 ноября, на 25 ноября запланирована театральная реализация проектов в пространстве творческой лаборатории «Угол» в Казани.

Лаборатория проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ







