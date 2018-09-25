Берлинская полиция взяла под охрану Петра Верзилова

© Charité – Universitätsmedizin Berlin

Издатель онлайн-издания «Медиазона» Петр Верзилов, который находится на лечении в берлинской клинике Шарите, помещен под постоянную охрану полиции.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на участницу группы Pussy Riot, соосновательницу «Медиазоны» Надежду Толоконникову. Она рассказала, что двое полицейских дежурят у палаты Верзилова, сотрудники полиции сопровождают его родственников и охраняют места их проживания.

С просьбой обеспечить охрану в полицию Берлина обратился руководитель американской правозащитной организации Voice Project Хантер Хини, после того, как заметил, что за Верзиловым и его близкими следили люди, которых правозащитник описал как «людей из силовых структур, но одетых в гражданское».

Верзилов находится в Шарите с 15 сентября, ранее в Москве его госпитализировали в тяжелом состоянии. Немецкие врачи считают, что он был отравлен, чем именно, пока установить не удалось. По словам представителя клиники, «это могли быть медикаменты или натуральные вещества».

В июле в Москве Верзилов участвовал в акции в поддержку политзаключенных, выбежав вместе с тремя участницами Pussy Riot на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу. Активисты были задержаны полицией и арестованы на 15 суток.

В последнее время вместе с Хини Верзилов расследовал обстоятельства убийства Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике, где они снимали фильм о деятельности российской «Частной военной компании Вагнера». За день до предполагаемого отравления Верзилов получил от иностранных специалистов окончательный отчет о причинах гибели российских журналистов.











