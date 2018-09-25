В четырех российских городах покажут фильмы Милоша Формана

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С 6 по 14 октября в Петербурге, Москве, Новосибирске и Екатеринбурге компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» представит ретроспективу «Милош Форман. Лучшее».

Программа ретроспективы приводится на сайте компании «Иноекино»:

«Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest, США, 1975)

Режиссер: Милош Форман

Сценарий: Лоренс Хаубен, Бо Голдмэн, Кен Кизи

Оператор: Хаскелл Уэкслер

Композитор: Джек Ницше

В ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Майкл Берриман, Питер Брокко

«Амадеус» (Amadeus, США-Франция-ЧССР, 1984)

Режиссер: Милош Форман

Сценарий: Питер Шеффер

Оператор: Мирослав Ондржичек

В ролях: Том Халс, Ф. Мюррэй Абрахам, Элизабет Берридж, Рой Дотрис, Саймон Кэллоу

«Волосы» (Hair, ФРГ-США, 1979)

Режиссер: Милош Форман

Сценарий:Майкл Уэллер, Джером Рэгни, Джеймс Рейдо

Операторы: Ричард С. Кратина, Мирослав Ондржичек

Композитор: Голт МакДермот

В ролях: Джон Сэвэдж, Трит Уильямс, Беверли Д’Анджело, Энни Голден, Дорси Райт, Николас Рэй

В Петербурге фильмы представит кинокритик и киновед Михаил Трофименков («Пролетая над гнездом кукушки» и «Волосы»), в Москве — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин («Пролетая над гнездом кукушки»), киновед, переводчик, специалист по чешскому кино Виктория Левитова («Амадей») и историк кино, научный сотрудник НИИ киноискусства Станислав Дединский («Волосы»), в Екатеринбурге — культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков, в Новосибирске — программный директор кинотеатра «Победа» Максим Селезнев.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» (при поддержке «КАРО.Арт»)

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Екатеринбург, кинотеатр «Дом кино»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.



