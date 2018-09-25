В четырех российских городах покажут фильмы Милоша Формана© «Иноекино»
С 6 по 14 октября в Петербурге, Москве, Новосибирске и Екатеринбурге компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» представит ретроспективу «Милош Форман. Лучшее».
Программа ретроспективы приводится на сайте компании «Иноекино»:
«Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest, США, 1975)
Режиссер: Милош Форман
Сценарий: Лоренс Хаубен, Бо Голдмэн, Кен Кизи
Оператор: Хаскелл Уэкслер
Композитор: Джек Ницше
В ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Майкл Берриман, Питер Брокко
«Амадеус» (Amadeus, США-Франция-ЧССР, 1984)
Режиссер: Милош Форман
Сценарий: Питер Шеффер
Оператор: Мирослав Ондржичек
В ролях: Том Халс, Ф. Мюррэй Абрахам, Элизабет Берридж, Рой Дотрис, Саймон Кэллоу
«Волосы» (Hair, ФРГ-США, 1979)
Режиссер: Милош Форман
Сценарий:Майкл Уэллер, Джером Рэгни, Джеймс Рейдо
Операторы: Ричард С. Кратина, Мирослав Ондржичек
Композитор: Голт МакДермот
В ролях: Джон Сэвэдж, Трит Уильямс, Беверли Д’Анджело, Энни Голден, Дорси Райт, Николас Рэй
В Петербурге фильмы представит кинокритик и киновед Михаил Трофименков («Пролетая над гнездом кукушки» и «Волосы»), в Москве — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин («Пролетая над гнездом кукушки»), киновед, переводчик, специалист по чешскому кино Виктория Левитова («Амадей») и историк кино, научный сотрудник НИИ киноискусства Станислав Дединский («Волосы»), в Екатеринбурге — культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков, в Новосибирске — программный директор кинотеатра «Победа» Максим Селезнев.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 6 октября в 17:10 — «Пролетая над гнездом кукушки»
- 7 октября в 16:00 — «Амадей»
- 8 октября в 19:00 — «Волосы»
Москва, кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» (при поддержке «КАРО.Арт»)
- 6 октября в 17:00 — «Пролетая над гнездом кукушки»
- 7 октября в 15:00 — «Амадей»
- 8 октября в 20:00 — «Волосы»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 12 октября в 19:00 — «Пролетая над гнездом кукушки»
- 13 октября в 17:00 — «Амадей»
- 14 октября в 17:00 — «Волосы»
Екатеринбург, кинотеатр «Дом кино»
- 12 октября в 19:00 — «Пролетая над гнездом кукушки»
- 13 октября в 17:00 — «Амадей»
- 14 октября в 17:00 — «Волосы»
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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