В МГУ пройдет встреча с Инго Шульце

© Gaby Gerster

2 октября писатель Инго Шульце представит в Московском государственном университете свой роман «Петер Хольц. Его счастливая жизнь, рассказанная им самим», который был номинирован на Немецкую литературную премию 2017 года.

Начало презентации в 11:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

«Главный герой романа воспитывается в детском доме в ГДР и твердо верит в ценности социализма. Наивному от природы Петеру Хольтцу фантастически везет и после падения Берлинской стены он достигает невероятного материального благополучия, пытаясь соединить социалистическую идеологию с капитализмом», — рассказывают о книге организаторы встречи, Гёте-Институт в Москве.

Инго Шульце родился в 1962 году в Дрездене, изучал классическую филологию в Йене, работал драматургом в Государственном театре Альтенбурга. Литературная деятельность Инго Шульце началась в 1990 году, когда он вместе с друзьями основал «Альтенбургский еженедельник». Через три года в Петербурге под его руководством начала выходить рекламная газета «Привет, Петербург». С 1993 года живет и работает в Берлине.

Автор книг «33 мгновенья счастья» (1995), «Simple Storys: Роман из жизни восточногерманской провинции» (1998), «Новые жизни» (2005), «Мобильник» (2007), «Адам и Эвелин» (2008), «Чего мы хотим?» (2009), «Апельсины и ангелы: Итальянские зарисовки» (2010), «Наши прекрасные новые одежды: Против рыночно-ориентированной демократии, за ориентированный на демократию рынок» (2012) и «Петер Хольц: его счастливая жизнь, рассказанная им самим» (2017).

Книги Инго Шульце переведены на 30 языков и удостоены национальных и международных премий. Автор является членом Берлинской академии искусств, Немецкой академии языка и поэзии и Саксонской академии искусств в Дрездене.

Центральные темы произведений Инго Шульце — жизнь в ГДР и менталитет граждан ГДР, объединение Германии и, как следствие, политический и социальный переход от социализма к капитализму. Автора, родившегося в Восточной Германии, многое связывает с Россией. Oн некоторое время прожил в Петербурге, что не только отчасти сформировало его как писателя и побудило к созданию книги «33 мгновенья счастья», но и повлияло на его политические взгляды.



