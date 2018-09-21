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Музей кино запускает новую лекционную программу

News_detailed_picture© Музей кино

В октябре в Образовательном центре Музея кино начинаются циклы лекций, которые прочитают киноведы Евгений Марголит и Кирилл Разлогов, а также художник Павел Шевелев.

Курс лекций историка кино Евгения Марголита будет посвящен «великим неизвестным» советского кино: режиссерам, сценаристам, композиторам, художникам и актерам, чьи имена были несправедливо забыты или сознательно исключены из советского культурного контекста.

Культуролог и киновед Кирилл Разлогов расскажет о дозволенном и недозволенном в мировом киноискусстве. На своих лекциях он рассмотрит процесс постепенного — на протяжении всего ХХ века — уничтожения моральных и эстетических ограничений, который ныне завершился реставрацией диктатуры пуританства и общественной цензуры.

Художник, книжный иллюстратор и педагог Павел Шевелев расскажет об истории изобразительного искусства в его связи с кинематографом прошлого и настоящего, научит слушателей прослеживать историю и взаимосвязь изобразительного искусства от классических живописных полотен до кинокомиксов и современных фильмов и смотреть на фильмы как на картины, а в произведениях живописи видеть кинематографический сюжет.

До конца года состоятся по три лекции каждого курса. Лекции Евгения Марголита начнутся 27 октября, лекции Кирилла Разлогова — 20 октября, лекции Павла Шевелева — 19 октября.



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