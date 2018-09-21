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Metallica едет в Москву

News_detailed_picture© metallica.com

21 июля на московском стадионе «Лужники» выступит американская рок-группа Metallica.

Как сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», Москва входит в расписание мирового тура Metallica«WorldWired Tour».

Тур начался осенью 2016 года в Пуэрто-Рико. С тех пор группа объездила десятки городов по обе стороны Атлантики и дала почти сто концертов, среди которых было выступление в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе на 59-й церемонии вручения «Грэмми».

В 2019 году европейская часть тура откроется концертом 1 мая в Лиссабоне и охватит двадцать стран, среди которых Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Эстония и Россия. Специальными гостями концертов «WorldWired Tour» станут группы Ghost и Bokassa.

Билеты на концерт группы Metallica в «Лужниках» поступят в продажу 28 сентября.







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