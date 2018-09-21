Премьера «Буковинских песен» Леонида Десятникова состоится в Москве

1 октября в Малом зале Московской консерватории пианист Алексей Гориболь впервые в Москве исполнит «Буковинские песни» Леонида Десятникова.

Концерт входит в программу абонемента «Эстафета Веры» и приурочен ко дню рождения Народной артистки России Веры Горностаевой (1929–2015).

В первом отделении в исполнении пианистки Полины Осетинской прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича — Концертино для двух фортепиано и 24 прелюдии для фортепиано.

Во втором отделении впервые в Москве будут исполнены «Буковинские песни. 24 прелюдии для фортепиано» Леонида Десятникова.

Уроженец Украины Десятников обращается к музыкальным впечатлениям своего детства, к той музыке, которая звучала из каждой радиоточки, на каждой кухне его родного Харькова. Музыкальным источником произведения стала опубликованная в шестидесятые годы прошлого века объемная хрестоматия «Народная музыка Буковины». Фольклор этого региона эклектичен; в музыке отчетливо слышны следы многочисленных миграций, румынские, балканские, возможно, еврейские влияния (мелодии с увеличенной секундой), иногда слышится даже нечто вроде тирольских йодлей.

Сочинение продолжительностью около 45 минут было закончено в мае 2017 года и посвящено Алексею Гориболю, который представит его московской публике.

Впервые «Буковинские песни» Десятникова прозвучали в октябре 2017 года в нью-йоркском Линкольн-центре, где American Ballet Theater представил премьеру балета Алексея Ратманского «Songs of Bukovina» на музыку двенадцати прелюдий цикла. Первое исполнение всего цикла состоялось на Дягилевском фестивале в Перми 23 июня 2018 года.







