Умерла Зинаида Миркина© 2014, Сергей Булгаков / YouTube
Сегодня, 21 сентября, в возрасте 92 лет умерла поэт, переводчик и эссеист Зинаида Миркина.
Об этом сообщает интернет-издание «Православие и мир».
Зинаида Александровна Миркина родилась в 1926 году в Москве, училась на филологическом факультете Московского университета.
С детства писала стихи, с середины 1950-х занималась литературным переводом, в частности, переводила суфийскую лирику, стихи Рабиндраната Тагора и Райнера Марии Рильке. С 1988 года участвовала в объединении духовных поэтов «Имени Твоему».
Автор стихотворных сборников, романа «Летний сад» (2003), сказок, а также философских монографий и эссе. В 1995 году вышла книга «Великие религии мира», написанная Зинаидой Миркиной совместно с мужем, философом Григорием Померанцем.
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