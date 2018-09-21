В Москве во второй раз вручена немецкая переводческая премия

© Гёте-Институт

20 сентября в резиденции посла Германии в Москве состоялась церемония награждения лауреатов II Немецкой переводческой премии «Мерк».

Премия, учрежденная посольством Германии, компанией «Мерк» (российским подразделением Merck KGaA) и Гёте-Институтом в Москве, впервые была вручена в 2016 году.

В этом году премия присуждалась за лучшие литературные переводы на русский язык произведений немецкоязычных авторов, опубликованных с 2015 по 2017 годы одним из российских издательств или в литературно-художественных и научно-популярных журналах. В трех номинациях — «Художественная литература», «Научно-популярная литература» и «Литература для детей и юношества» — премию «Мерк» получили:

«Художественная литература»

Нина Федорова — за перевод книги Кристы Вольф «Московские дневники. Кто мы и откуда...»;

«Научно-популярная литература»

Наталия Штильмарк — за перевод книги Петера Вольлебена «Тайная жизнь деревьев. Что они чувствуют, как они общаются — открытие сокровенного мира»;

«Литература для детей и юношества»

Екатерина Аралова — за перевод книги Гудрун Паузеванг «Большая книга о разбойнике Грабше».

Лауреатом специальной премии Гёте-Института в Москве за выдающийся переводческий дебют стала переводчик немецкой художественной и философской литературы Татьяна Зборовская.

Призовой фонд Немецкой переводческой премии «Мерк» в 2018 году составил около 1 000 000 рублей.

«Язык и литература связывают нас независимо от границ стран. Сегодня мы чтим профессиональных и преданных своему делу переводчиков, которые делают культурную связь между Россией и Германией крепче. Представители этой важной специальности заслужили свой профессиональный праздник: Международный день переводчика. В этом году он отмечается под лозунгом "Переводчик: развитие культурного наследия во все времена". Большая заслуга современных переводчиков в том, что они стимулируют в России интерес к немецкоязычной литературе и к немецкоязычным странам в быстро меняющихся условиях. Я надеюсь, что награжденные переводы найдут много благодарных читателей в России», — сказал, выступая на церемонии, посол Германии Рюдигер фон Фрич.



