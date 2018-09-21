Москва отказалась от строительства нового здания ГЦСИ на Ходынке

Новое здание музейно-выставочного комплекса Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО на Ходынском поле в Москве не будет построено. Участок, отведенный под строительство, передан парку «Ходынское поле».

Об этом сообщает The Art Newspaper Russia со ссылкой на директора Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Сергея Перова.

«Стоимость реализации проекта была 16 млрд рублей, и таких денег в бюджете не нашлось. Москва обратилась в Министерство культуры с просьбой отдать этот участок под парк. Министерство культуры согласилось, участок из федеральной собственности был переведен в московскую, а правительство Москвы рассматривает встречный размен — предоставить в центральной части города выставочные пространства», — рассказал Перов.

По его словам, речь идет о помещениях в бизнес-комплексе, который собираются построить рядом со старым зданием ГЦСИ на Зоологической улице.

Летом 2013 года был объявлен открытый международный конкурс на разработку архитектурного проекта нового здания музейно-выставочного комплекса ГЦСИ. В конкурсе участвовали более 900 архитекторов и архитектурных бюро из разных стран, а победителем стал проект ирландского архитектурного бюро Heneghan Peng Architects.

В ноябре 2014 года на Ходынском поле министр культуры Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин заложили камень в основание будущего здания ГЦСИ.







