Тилль Линдеманн даст пять концертов в России

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С 3 по 13 декабря в Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре выступит лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов гастролей, концертное агентство T.C.I.

«Впервые Тилль Линдеманн выступит не только в Москве и Санкт-Петербурге. В первый и, вполне возможно, единственный раз великого и ужасного Линдеманна смогут увидеть поклонники из других городов России», — отметили в пресс-службе.

Организаторы гастролей Линдеманна также пояснили, что его новая программа «Messer» будет камерным шоу, «где российские поклонники смогут практически с глазу на глаз увидеть и услышать» артиста.

Концерты состоятся 3 декабря в клубе Opera (Петербург), 5 декабря в клубе ICON (Москва), 9 декабря (Новосибирск), 11 декабря (Иркутск) и 13 декабря (Самара).

«Но на этом сюрпризы не заканчиваются: накануне тура издательский дом "Бомбора" выпускает одноименный с туром сборник ранних стихов Тилля Линдеманна о смерти, безумии и отцовстве — "Messer" ("Нож"). Практически каждый концерт будет сопровождать отдельный день для автограф-сессии артиста», — сообщили в пресс-службе агентства T.C.I.















