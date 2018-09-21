Начинается кинофестиваль «Меридианы Тихого»

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Сегодня, 21 сентября, в кинотеатре «Океан» во Владивостоке начинаются показы 16-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

Фильмы открытия фестиваля — «Два билета домой» Дмитрия Месхиева и «Счастливый Лазарь» (Lazzaro felice / Happy as Lazzaro, Италия-Швейцария-Франция-Германия) Аличе Рорвакер.

На закрытии «Меридианов Тихого» будут показаны драма Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли и фильм-победитель основной конкурсной программы. Его определит международное жюри под председательством режиссера Алексея Германа-младшего.

В конкурсной программе полнометражного кино участвуют восемь картин:

«Великий Будда+» (The Great Buddha+,Тайвань), реж. Хуан Синь-яо;

«Война Анны» (Россия), реж. Алексей Федорченко;

«Дом волка» (The Wolf House, Чили), реж. Кристобаль Леон, Хоакин Косинья;

«Нервный перевод» (Nervous Translation, Филиппины), реж. Ширин Сено;

«Овдовевшая ведьма» (The Widowed Witch, Китай), реж. Цай Ченцзи;

«Отец сыну» (Father to Son, Тайвань), реж. Сяо Я-чуань;

«Рейс на Триполи отменен» (Tripoli Cancelled, Бангладеш-Германия-Греция-США-Великобритания), реж. Наим Мохайемен;

«Шелк и пламя» (The Silk and the Flame, США), реж. Джордан Шили.

Еще восемь фильмов из России, Чили, Китая, Индонезии, США, и Канады — в том числе победитель программы «Кинотавр. Короткий метр», призер программы «Cinéfondation» Каннского фестиваля «Календарь» Игоря Поплаухина — соревнуются в конкурсной программе короткометражного кино.

Также на фестивале будут представлены программа «Кино России», в которую отобраны лучшие российские фильмы текущего сезона, программа экспериментального кино «Движение вперед», программы документального кино и анимации и многие другие.

Известные кинематографисты из России и других стран проведут мастер-классы и примут участие в круглом столе «Кинообразование. Школы и методы», на котором обсудят методы обучения в киношколах России и США.

16-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» продлится до 27 сентября.



