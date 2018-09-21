Начинается кинофестиваль «Меридианы Тихого»© Pacific Meridian
Сегодня, 21 сентября, в кинотеатре «Океан» во Владивостоке начинаются показы 16-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».
Фильмы открытия фестиваля — «Два билета домой» Дмитрия Месхиева и «Счастливый Лазарь» (Lazzaro felice / Happy as Lazzaro, Италия-Швейцария-Франция-Германия) Аличе Рорвакер.
На закрытии «Меридианов Тихого» будут показаны драма Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли и фильм-победитель основной конкурсной программы. Его определит международное жюри под председательством режиссера Алексея Германа-младшего.
В конкурсной программе полнометражного кино участвуют восемь картин:
- «Великий Будда+» (The Great Buddha+,Тайвань), реж. Хуан Синь-яо;
- «Война Анны» (Россия), реж. Алексей Федорченко;
- «Дом волка» (The Wolf House, Чили), реж. Кристобаль Леон, Хоакин Косинья;
- «Нервный перевод» (Nervous Translation, Филиппины), реж. Ширин Сено;
- «Овдовевшая ведьма» (The Widowed Witch, Китай), реж. Цай Ченцзи;
- «Отец сыну» (Father to Son, Тайвань), реж. Сяо Я-чуань;
- «Рейс на Триполи отменен» (Tripoli Cancelled, Бангладеш-Германия-Греция-США-Великобритания), реж. Наим Мохайемен;
- «Шелк и пламя» (The Silk and the Flame, США), реж. Джордан Шили.
Еще восемь фильмов из России, Чили, Китая, Индонезии, США, и Канады — в том числе победитель программы «Кинотавр. Короткий метр», призер программы «Cinéfondation» Каннского фестиваля «Календарь» Игоря Поплаухина — соревнуются в конкурсной программе короткометражного кино.
Также на фестивале будут представлены программа «Кино России», в которую отобраны лучшие российские фильмы текущего сезона, программа экспериментального кино «Движение вперед», программы документального кино и анимации и многие другие.
Известные кинематографисты из России и других стран проведут мастер-классы и примут участие в круглом столе «Кинообразование. Школы и методы», на котором обсудят методы обучения в киношколах России и США.
16-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» продлится до 27 сентября.
новости
Вчера
17:31Премьера «Буковинских песен» Леонида Десятникова состоится в Москве
14:02В Москве во второй раз вручена немецкая переводческая премия
13:30Москва отказалась от строительства нового здания ГЦСИ на Ходынке
12:14Тилль Линдеманн даст пять концертов в России
11:19Начинается кинофестиваль «Меридианы Тихого»
20 сентября 2018
18:16Госдума утвердила штрафы за отказ удалить недостоверную информацию
16:00Во Владивостоке пройдет выставка «Метагеография»
14:55Объявлен шорт-лист БукераВсе новости