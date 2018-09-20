Госдума утвердила штрафы за отказ удалить недостоверную информацию

Сегодня, 20 сентября, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения недостоверной информации. В большинстве случаев преступления такого рода предполагается наказывать штрафами.

Как сообщает ТАСС, законопроект разработали депутаты Сергей Боярский («Единая Россия» ), Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), Дмитрий Вяткин («Единая Россия») и Александр Грибов («Единая Россия»).

В статью 315 Уголовного кодекса РФ вносятся поправки, согласно которым «злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», отказ от распространения лживых или незаконных сведений или от их опровержения наказываются штрафами от 50 тысяч рублей для граждан до 200 тысяч рублей для должностных и юридических лиц.

Максимальным наказанием для граждан является лишение свободы на срок до одного года, для должностных и юридических лиц — на срок до двух лет.

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводят ответственность за отказ от выполнения судебного предписания о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.

Эти действия наказываются штрафами 5–20 тысяч для граждан, 10–50 тысяч рублей для должностных лиц и 50–200 тысяч для юридических лиц. При неисполнении повторного требования штрафы возрастают. Ранее штрафы за подобные правонарушения не превышали 5 тысяч рублей.







