Во Владивостоке пройдет выставка «Метагеография»

Карта из «Чертежной книги Сибири» Семена Ремезова. 1699-1701 (фрагмент) © Российская государственная библиотека

10 октября в Центре современного искусства «Заря» во Владивостоке откроется междисциплинарный выставочный проект «Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов».

Как сообщает сайт ЦСИ «Заря», это третья интерпретация кураторского проекта Николая Смирнова, Кирилла Светлякова и Дмитрия Замятина «Метагеография. Пространство — Образ — Действие», созданная специально для Дальнего Востока и реализованная совместно с Государственной Третьяковской галереей,

Проект «Метагеография. Пространство — Образ — Действие» объединяет опыты географов, художников и исторических персонажей, принадлежащих к разным эпохам с 1920-х по 2010-е годы.

Основная часть выставки, где представлены образы пространства России, будет дополнена локальными особенностями, репрезентирующими пространственные представления, мифы и героев Приморья. В новую интерпретацию выставки также войдут произведения иностранных художников, живущих и работающих в Гонконге, Шанхае, Лондоне и Париже. Один из разделов экспозиции практически полностью строится на местном контексте, ключевой здесь становится фигура Художника-Робинзона.

«Приморский контекст и его художественные практики во многом определяют характер этой версии проекта: в фокусе внимания находятся понятия ориентализма и экзотизма, — говорит один из кураторов выставки Николай Смирнов. — Ряд экспонатов исключительно для этой версии будет предоставлен Приморской картинной галереей и Домом-музеем Пришвина в Подмосковье. В целом проект "Метагеография" во Владивостоке становится и более сайт-специфичным, и более интернациональным одновременно».

Важным элементом выставки станет перформативный симпозиум «К новым политиям географического воображения», который пройдет с 7 по 9 октября. На симпозиуме, в частности, состоится предпремьерный показ нового фильма Антона Видокле «Биокосмизм в Японии», основанного на сочинениях футуриста, анархиста и основателя биокосмизма Александра Святогора.

Выставка «Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов» в ЦСИ «Заря» продлится до 13 января 2019 года.



