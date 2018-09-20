Фестиваль «Зеркало в зеркале» пройдет в Москве

Фестиваль «Зеркало в зеркале» пройдет в МосквеАнсамбль Hortus Musicus© Tim Ferguson / Flickr
Музыканты из России и Эстонии выступят с 28 по 30 сентября в Москве на IV Международном музыкальном фестивале «Зеркало в зеркале».
В расписании фестиваля три концерта:
- 28 сентября — гала-концерт с участием Государственного академического камерного оркестра России, молодых эстонских музыкантов и Андреса Мустонена, посвященный столетию Эстонской республики (Малый зал Московской консерватории);
- 29 сентября — концерт «Рождение Европы» ансамбля Hortus Musicus под руководством Андреса Мустонена (Кафедральный собор Святых Петра и Павла);
- 30 сентября — концерт современной камерной музыки в исполнении эстонских и российских музыкантов (Дом-музей Марины Цветаевой).
На концертах прозвучат сочинения Арво Пярта, Хелены Тулве, Хейно Эллера, Яана Ряэтса, Любови Терской, Павла Карманова.
Помимо концертов запланирована творческая встреча со специальным гостем фестиваля — композитором Хеленой Тулве. Также в параллельной программе фестиваля дискуссии, концерты и кинопоказы.
Кроме того, в рамках фестиваля в Государственном выставочном зале «Ковчег» состоится выставка «Привет республике Эстляндской», на которой будут представлены графика Юло Соостера, фотографии Антса Вахтера, работы молодых эстонских художников.
Фестиваль «Зеркало в зеркале» был впервые организован осенью 2015 года к 80-летию классика современной академической музыки, эстонского композитора Арво Пярта. Инициатор проведения и художественный руководитель фестиваля — солист Московского театра «Новая опера имени Е.В. Колобова» Денис Голубев.
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