Фестиваль «Зеркало в зеркале» пройдет в Москве

Ансамбль Hortus Musicus © Tim Ferguson / © Tim Ferguson / Flickr

Музыканты из России и Эстонии выступят с 28 по 30 сентября в Москве на IV Международном музыкальном фестивале «Зеркало в зеркале».

В расписании фестиваля три концерта:

28 сентября — гала-концерт с участием Государственного академического камерного оркестра России, молодых эстонских музыкантов и Андреса Мустонена, посвященный столетию Эстонской республики (Малый зал Московской консерватории);

— гала-концерт с участием Государственного академического камерного оркестра России, молодых эстонских музыкантов и Андреса Мустонена, посвященный столетию Эстонской республики (Малый зал Московской консерватории); 29 сентября — концерт «Рождение Европы» а нсамбля Hortus Musicus под руководством Андреса Мустонена (Кафедральный собор Святых Петра и Павла);

— концерт «Рождение Европы» нсамбля Hortus Musicus под руководством Андреса Мустонена (Кафедральный собор Святых Петра и Павла); 30 сентября — концерт современной камерной музыки в исполнении эстонских и российских музыкантов (Дом-музей Марины Цветаевой).

На концертах прозвучат сочинения Арво Пярта, Хелены Тулве, Хейно Эллера, Яана Ряэтса, Любови Терской, Павла Карманова.

Помимо концертов запланирована творческая встреча со специальным гостем фестиваля — композитором Хеленой Тулве. Также в параллельной программе фестиваля дискуссии, концерты и кинопоказы.

Кроме того, в рамках фестиваля в Государственном выставочном зале «Ковчег» состоится выставка «Привет республике Эстляндской», на которой будут представлены графика Юло Соостера, фотографии Антса Вахтера, работы молодых эстонских художников.

Фестиваль «Зеркало в зеркале» был впервые организован осенью 2015 года к 80-летию классика современной академической музыки, эстонского композитора Арво Пярта. Инициатор проведения и художественный руководитель фестиваля — солист Московского театра «Новая опера имени Е.В. Колобова» Денис Голубев.



