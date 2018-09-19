Новую книгу Линор Горалик представят в «Пионере»

25 сентября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой книги Линор Горалик «Холодная вода Венисаны».

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с автором новый цикл повестей о девочке Агате и поговорит о возможностях детской литературы, правах детей на информацию и о том, как влияет жизнь среди постоянного потока новостей на детей и взрослых.

«Вместе с Линор Горалик и гостями дискуссии мы обсудим, как детской книге завоевать внимание ребенка и родителя, как работает время и пространство внутри детской литературы, почему маленькие герои спасают большое сообщество взрослых, что можно и нельзя сказать ребенку о политике и других сложных темах и как рассказывать о чувствах детей, — сообщают организаторы презентации. — А еще мы поговорим о творческих планах Линор Горалик и узнаем, какие книги и истории ждать в ближайшее время».

На презентации можно будет купить книгу «Холодная вода Венисаны» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.







