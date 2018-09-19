РОСИЗО собирается создать художественную премию «Традиция»

Директор РОСИЗО Сергей Перов © Министерство культуры Республики Бурятия

18 сентября на презентации концепции развития музейного объединения РОСИЗО в Министерстве культуры РФ была представлена инициатива создания премии в области актуального классического российского искусства «Традиция».

«В настоящее время в России не существует государственной премии для выдающихся современных живописцев, скульпторов и графиков», — цитирует сайт Минкульта директора Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Сергея Перова.

«Когда премия объявляет сбор заявок и они начинают поступать, сразу видно, что происходит в данном направлении за последние год, два, три. В идеале, когда проект будет запущен, мы будем каждый год видеть срез актуального классического искусства», — сказал Перов, пояснив, что речь идет не столько о современном искусстве (contemporary art), сколько об актуальном, произведенном за последние годы классическом российском искусстве,

Компетентное жюри рассмотрит заявки и отберет лучшие работы, созданные за год, которые будут представлены на выставке номинантов. Главным призом лауреатам станет не денежное вознаграждение, а включение их произведений в Музейный фонд РФ.

Презентацию премии планируется провести на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года.







