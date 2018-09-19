Манхэттенский фестиваль объявил программу

Манхэттенский фестиваль объявил программуКадр из фильма «Пожар в картонном городе»© Тур де Фильм
С 27 сентября по 7 октября Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2018 года представит в 350 городах мира фильмы, созданные кинематографистами из Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Косово, Новой Зеландии и США.
Российскую часть фестиваля организует агентство «Тур де Фильм». Жители 32 городов России смогут проголосовать за лучший фильм программы, в которую в этом году вошли девять картин:
- «Голова в мешке» (Baghead, Великобритания), реж. Альберто Корредор;
- «Пожар в картонном городе» (Fire In Cardboard City, Новая Зеландия), реж. Фил Бру;
- «Домашний покупатель» (Home Shopper, США), реж. Дев Патель;
- «Она» (Her, Косово), реж. Море Рача;
- «Два незнакомца, которые встречаются пять раз» (Two Strangers Who Meet Five Times, Великобритания), реж. Маркус Марку;
- «Кто-то» (Someone, Германия), реж. Марко Гадже;
- «Шушутаж» (Susotázs / Chuchotage, Венгрия), реж. Барнабаш Тот;
- «Дикарь» (Fauve, Канада), реж. Джереми Комте;
- «Лакримоза» (Lacrimosa, ), реж. Таня Майрич.
Подробнее о Манхэттенском фестивале 2018 года и его фильмах можно узнать на сайте «Тур де Фильм».
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