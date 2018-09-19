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Манхэттенский фестиваль объявил программу

News_detailed_pictureКадр из фильма «Пожар в картонном городе»© Тур де Фильм

С 27 сентября по 7 октября Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2018 года представит в 350 городах мира фильмы, созданные кинематографистами из Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Косово, Новой Зеландии и США.

Российскую часть фестиваля организует агентство «Тур де Фильм». Жители 32 городов России смогут проголосовать за лучший фильм программы, в которую в этом году вошли девять картин:

Подробнее о Манхэттенском фестивале 2018 года и его фильмах можно узнать на сайте «Тур де Фильм».





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