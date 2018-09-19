Названы самые популярные музеи в России

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Опубликован рейтинг посещаемости федеральных музеев РФ за январь-август 2018 года. Первое место в рейтинге занял Государственный Эрмитаж.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ, за восемь месяцев в Эрмитаже побывали 3,3 млн человек.

Рейтинг составлен на основании данных системы «Учет продажи билетов». На втором месте в нем оказался музей-заповедник «Петергоф» (более 2,4 млн посетителей», на третьем — музей-заповедник «Царское село» (2,2 млн посетителей).

Места с четвертого по десятое занимают Московский Кремль (1,95 млн посетителей), Третьяковская галерея (1,3 млн посетителей), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (около 856 тысяч посетителей), Государственный исторический музей (около 803 тысяч посетителей), Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (более 750 тысяч посетителей), Государственный Русский музей (744 тысяч посетителей) и Музей Победы (около 719 тысяч посетителей).



















