Фестиваль немецкого языка и немецкой культуры пройдет в Иностранке

© Библиотека иностранной литературы / «ВКонтакте»

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Посольство Германии в РФ и Гете-Институт в Москве проведут 29 сентября фестиваль «Немецкий в Иностранке».

Организаторы фестиваля готовят лекции, мастер-классы, выставки, кинопоказы, посвященные немецкому языку, литературе, культуре и образованию в Германии.

В программе научное шоу автора книг «Гениальные эксперименты» и «Научные эксперименты дома» Йоахима Геккера, интерактивная фотозона с основными достопримечательностями Германии, встреча с Гузель Яхиной, розыгрыш путешествия в Мюнхен от авиакомпании Lufthansa и презентация новой коллекции музейных каталогов.

Центральным событием фестиваля станет концерт берлинской рок-группы Isolation Berlin (вокалист и автор текстов Тоби Бамборшке, басист Давид Шпехт, гитарист и клавишник Макс Бауэр и ударник Симеон Кёстер).

Вход свободный по читательскому билету или другому документу, удостоверяющему личность.

Фестиваль «Немецкий в Иностранке» станет заключительным мероприятием десятилетнего юбилея инициативы МИД Германии «Школы — партнеры будущего» (PASCH)











