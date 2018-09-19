Фестиваль немецкого языка и немецкой культуры пройдет в Иностранке© Библиотека иностранной литературы / «ВКонтакте»
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Посольство Германии в РФ и Гете-Институт в Москве проведут 29 сентября фестиваль «Немецкий в Иностранке».
Организаторы фестиваля готовят лекции, мастер-классы, выставки, кинопоказы, посвященные немецкому языку, литературе, культуре и образованию в Германии.
В программе научное шоу автора книг «Гениальные эксперименты» и «Научные эксперименты дома» Йоахима Геккера, интерактивная фотозона с основными достопримечательностями Германии, встреча с Гузель Яхиной, розыгрыш путешествия в Мюнхен от авиакомпании Lufthansa и презентация новой коллекции музейных каталогов.
Центральным событием фестиваля станет концерт берлинской рок-группы Isolation Berlin (вокалист и автор текстов Тоби Бамборшке, басист Давид Шпехт, гитарист и клавишник Макс Бауэр и ударник Симеон Кёстер).
Вход свободный по читательскому билету или другому документу, удостоверяющему личность.
Фестиваль «Немецкий в Иностранке» станет заключительным мероприятием десятилетнего юбилея инициативы МИД Германии «Школы — партнеры будущего» (PASCH)
новости
17:34Новую книгу Линор Горалик представят в «Пионере»
16:43РОСИЗО собирается создать художественную премию «Традиция»
16:11Манхэттенский фестиваль объявил программу
14:57Названы самые популярные музеи в России
13:05Beat Film Festival отметит юбилей показами хитов прошлых лет
12:11В Минкульте нашли замену директору Фонда кино
11:28Фестиваль немецкого языка и немецкой культуры пройдет в Иностранке
Вчера
16:09В Москве собирают подписи против памятника Алабяну
15:55«Пилигрим» показывает российские фильмы фестиваля «Послание к человеку»Все новости