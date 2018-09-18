«Пилигрим» показывает российские фильмы фестиваля «Послание к человеку»

На онлайн-платформе «Пилигрим» доступны для бесплатного и легального просмотра документальные фильмы – участники и победители национального конкурса кинофестиваля «Послание к человеку» прошлых лет.

Проект запущен в рамках XXVII Международного фестиваля «Послание к человеку», который проходит в Петербурге с 15 по 22 сентября.

На сегодняшний день в специальной программе «Послание к человеку: Национальный конкурс прошлых лет» представлены 29 фильмов:

«Все дороги ведут в Африн» реж. Арина Аджу

«Ямаха» реж. Инна Омельченко (Лучший короткометражный документальный фильм)

«Олег Евгеньевич» реж. Линара Багаутдинова

«Русский тур» реж. Михаил Бушков

«Вчерашний день» реж. Михаил Бушков (Лучший короткометражный документальный фильм)

«Кардиополитика» реж. Светалана Стрельникова (Лучший полнометражный документальный фильм, 2014)

«Огонь» реж. Надя Захарова (Лучший полнометражный документальный фильм, 2016)

«21 день» реж. Тамара Дондурей (Приз им.Виктора Астафьева, 2014)

«Моя родня» реж. Родион Исмаилов (Лучший полнометражный документальный фильм, 2013)

«Ленинленд» реж. Аскольд Куров (Лучший дебют, 2014)

«Outro» реж. Юлия Панасенко

«Милана» реж. Мадина Мустафина

«Я здесь» реж. Мария Поприцак

«Прощеный день» реж. Дина Баринова (Приз студенческого жюри, 2014)

«Саламанка» реж. Руслан Федотов и Александра Кулак (Диплом «За фильм о сложностях личного выбора», 2016)

«Ладно, хорошо» реж. Александра Кулак, Анна Корниенко, Юлия Курмангалина

«По дороге домой» реж. Сергей Качкин

«Камчатка – лекарство от ненависти» реж. Юлия Миронова

«Дыхание тундры» реж. Михаил Горобчук (Приз за лучшую операторскую работу имени В. Михальченко, 2013)

«Чижики» реж. Никита Иконников (Специальный приз, 2013)

«Нет проблем» реж. Таисия Решетникова

«Посланники большой земли» реж. Татьяна Соболева (Диплом за «Лучший документальный фильм о человеке труда», 2015)

«Две стороны одной лошади» реж. Татьяна Соболева

«Катя Креналинова» реж. Александра Лихачева (Специальный приз Первого канала, 2011)

«Леша» реж. Елена Демидова (Приз студенческого жюри, 2011)

«Портрет "под мухой"» реж. Елена Ласкари (Приз Павла Когана, Диплом за интересное визуальное решение фильма, 2008)

После просмотра каждый зритель может перевести деньги их создателям.



