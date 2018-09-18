«Пилигрим» показывает российские фильмы фестиваля «Послание к человеку»© «Пилигрим»
На онлайн-платформе «Пилигрим» доступны для бесплатного и легального просмотра документальные фильмы – участники и победители национального конкурса кинофестиваля «Послание к человеку» прошлых лет.
Проект запущен в рамках XXVII Международного фестиваля «Послание к человеку», который проходит в Петербурге с 15 по 22 сентября.
На сегодняшний день в специальной программе «Послание к человеку: Национальный конкурс прошлых лет» представлены 29 фильмов:
- «Все дороги ведут в Африн» реж. Арина Аджу
- «Ямаха» реж. Инна Омельченко (Лучший короткометражный документальный фильм)
- «Олег Евгеньевич» реж. Линара Багаутдинова
- «Русский тур» реж. Михаил Бушков
- «Вчерашний день» реж. Михаил Бушков (Лучший короткометражный документальный фильм)
- «Кардиополитика» реж. Светалана Стрельникова (Лучший полнометражный документальный фильм, 2014)
- «Огонь» реж. Надя Захарова (Лучший полнометражный документальный фильм, 2016)
- «21 день» реж. Тамара Дондурей (Приз им.Виктора Астафьева, 2014)
- «Моя родня» реж. Родион Исмаилов (Лучший полнометражный документальный фильм, 2013)
- «Ленинленд» реж. Аскольд Куров (Лучший дебют, 2014)
- «Outro» реж. Юлия Панасенко
- «Милана» реж. Мадина Мустафина
- «Я здесь» реж. Мария Поприцак
- «Прощеный день» реж. Дина Баринова (Приз студенческого жюри, 2014)
- «Саламанка» реж. Руслан Федотов и Александра Кулак (Диплом «За фильм о сложностях личного выбора», 2016)
- «Ладно, хорошо» реж. Александра Кулак, Анна Корниенко, Юлия Курмангалина
- «По дороге домой» реж. Сергей Качкин
- «Камчатка – лекарство от ненависти» реж. Юлия Миронова
- «Дыхание тундры» реж. Михаил Горобчук (Приз за лучшую операторскую работу имени В. Михальченко, 2013)
- «Чижики» реж. Никита Иконников (Специальный приз, 2013)
- «Нет проблем» реж. Таисия Решетникова
- «Посланники большой земли» реж. Татьяна Соболева (Диплом за «Лучший документальный фильм о человеке труда», 2015)
- «Две стороны одной лошади» реж. Татьяна Соболева
- «Катя Креналинова» реж. Александра Лихачева (Специальный приз Первого канала, 2011)
- «Леша» реж. Елена Демидова (Приз студенческого жюри, 2011)
- «Портрет "под мухой"» реж. Елена Ласкари (Приз Павла Когана, Диплом за интересное визуальное решение фильма, 2008)
После просмотра каждый зритель может перевести деньги их создателям.
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