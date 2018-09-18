«Крохотки» Солженицына впервые выходят отдельным изданием

© «Слово»

Издательство «Слово» выпускает сборник «Крохотки» – первое отдельное издание миниатюр в прозе Александра Солженицына.

«С удивлением он наблюдает за крошечным утенком и смешным щенком, говорит об уникальности каждого живого существа, размышляет о красоте, творчестве и человеческом призвании. Его неравнодушный взгляд видит многое из того, чего люди в повседневной суете не замечают, мимо чего проходят», — говорится в аннотации издательства.

Выход книги приурочен к столетию писателя, автор предисловия — Наталья Солженицына. Рядом с текстами публикуются фотографии в оригинальном размере, сделанные Александром Солженицыным в путешествиях.

Кроме того, в издание вошла «крохотка», ранее никогда не публиковавшаяся и считавшаяся утраченной.

Ориентировочная дата выхода книги — 20 сентября.



















