Новая Третьяковка и Arzamas запускают совместный проект© Государственная Третьяковская галерея
25 сентября на просветительском сайте Arzamas откроется онлайн-представительство Новой Третьяковки, а в здании галереи начнет работу «Гостиная Новой Третьяковки и Arzamas».
Как сообщает «Артгид», гостиная (дизайнер интерьера Наталья Барбье) расположится в зале №18 на четвертом этаже здания галереи внутри ее постоянной экспозиции.
В «Гостиной Новой Третьяковки и Arzamas» будут проводиться лекции, дискуссии, ридинг-группы и камерные концерты.
В день открытия онлайн-представительство Новой Третьяковки на сайте Arzamas представит премьеру документального сериала «Художник говорит», первые три серии которого посвящены художникам Эрику Булатову, Леониду Сокову и Игорю Шелковскому.
Проект реализуется в рамках программы Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей без границ»
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