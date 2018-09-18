Новая Третьяковка и Arzamas запускают совместный проект

25 сентября на просветительском сайте Arzamas откроется онлайн-представительство Новой Третьяковки, а в здании галереи начнет работу «Гостиная Новой Третьяковки и Arzamas».

Как сообщает «Артгид», гостиная (дизайнер интерьера Наталья Барбье) расположится в зале №18 на четвертом этаже здания галереи внутри ее постоянной экспозиции.

В «Гостиной Новой Третьяковки и Arzamas» будут проводиться лекции, дискуссии, ридинг-группы и камерные концерты.

В день открытия онлайн-представительство Новой Третьяковки на сайте Arzamas представит премьеру документального сериала «Художник говорит», первые три серии которого посвящены художникам Эрику Булатову, Леониду Сокову и Игорю Шелковскому.

Проект реализуется в рамках программы Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей без границ»































