«Удивительная миссис Мейзел» получила пять «Эмми»

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17 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов 70-го сезона американской телевизионной премии «Эмми». Пять наград выиграл сериал «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel).

Как сообщает Time, на счету «Удивительной миссис Мейзел» призы в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса в комедийном сериале» (Рэйчел Броснахэн), «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Алекс Борштейн), «Режиссура комедийного сериала» и «Сценарий комедийного сериала» (Эми Шерман-Палладино).

Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов» (Game of Thrones), исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж получил приз лучшему актеру второго плана в драматическом сериале. Главные призы в драматических актерских номинациях присуждены Мэттью Ризу («Американцы») и Клэр Фой («Корона»).

В категории «Лучший мини-сериал» победил сериал «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), в категории «Лучший телефильм» — эпизод «USS Каллистер» сериала «Черное зеркало» (Black Mirror).

В конкурсе участвовали сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года. Полностью список лауреатов 70-го сезона премии «Эмми» приводится на ее сайте.

В этом году кабельная и спутниковая телесеть HBO и онлайн-платформа Netflix получили по 23 награды, причем у Netflix впервые было больше номинаций (112), чем у HBO (108), отмечает Variety.







