В Доме Остроухова состоится лекция о Татьяне Яковлевой

© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

20 сентября в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля «Дом И.С. Остроухова в Трубниках» специалист по творчеству Маяковского Лариса Колесникова прочитает лекцию «Татьяна Яковлева haute couture».

«Маяковский посвятит ей два стихотворения, о ней он писал: "ты одна мне / ростом вровень...". Эльза Триоле отмечала: "...В ней была молодая удаль, бьющая через край жизнерадостность, разговаривала она, захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам..." Она дружила с Марлен Дитрих, за ней ухаживал Федор Шаляпин, — говорится в сообщении на сайте Гослитмузея. — Кто же она — муза Маяковского, его парижская любовь? Именно о ней пойдет речь на нашей лекции. Мы представим малоизвестные факты и развеем мифы, связанные с Татьяной Яковлевой. Расскажем о ней как о талантливом модельере и признанном художнике-дизайнере».

Лариса Колесникова — автор книги «Другие лики Маяковского», вступительной статьи каталога «Маяковский haute couture: искусство одеваться» и многочисленных публикаций по литературе и искусству 1920-х годов.

Начало в 19:00, лекция входит в программу выставки «Владимир Маяковский. Там и у нас».















