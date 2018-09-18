Умер Владимир Данихнов© «Лаборатория Фантастики»
17 сентября в Петербурге в возрасте 37 лет умер писатель Владимир Данихнов.
Об этом сообщает «Российская газета».
Владимир Борисович Данихнов родился в 1981 году в Новочеркасске, окончил Южно-Российский государственный технический университет имени М.И. Платова.
Начал публиковаться в середине 2000-х годов. Рассказы писателя выходили в журналах «Полдень XXII век», «Дарьял», «Если», «Реальность фантастики», «Порог», «Новый мир» и других.
Автор романов «Чужое» (шорт-лист премии «Дебют», лонг-лист премии «Большая книга»), «Братья наши меньшие», «Девочка и мертвецы» (премия «Серебряный Кадуцей», шорт-лист премии «Дебют»), «Колыбельная» (шорт-лист премии «Русский Букер») и «Тварь размером с колесо обозрения» (лонг-лист премии «Национальный бестселлер»).
Лауреат поощрительной премии Европейского общества научной фантастики молодому автору (2008).
В 2015 году у Владимира Данихнова был диагностирован рак, он перенес несколько операций, в апреле 2018 года случился новый рецидив болезни.
Банковские реквизиты для помощи вдове и детям писателя приводит издательство «Эксмо».
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