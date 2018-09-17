Фестиваль паблик-арта «Арт Проспект» пройдет в Петербурге

Владимир Абих. Пятая стена. 2018 © Арт Проспект

Художники и художественные коллективы из России, США, Финляндии, Дании и Польши с 20 по 23 сентября примут участие в 6-м Международном фестиваль паблик-арта «Арт Проспект», который состоится на Петроградской стороне в Петербурге.

Тема фестиваля — «Пища для ума». «Еда — такая же важная культурная практика, как архитектурная, живописная или музыкальная, — говорится в сообщении на сайте фестиваля. — В истории мировой культуры еда была центральным эпизодом важнейших ритуалов и праздников, выступала средством скрепления социальных связей, являлась показателем достатка и статуса, становилась объектом массового потребления и рекламы или искусства — от наскальных росписей до поп-арта и перформансов Риркрита Тиравании».

Участники шестого «Арт Проспекта» представят инсталляции и объекты, интерактивные медиапроекты, а также проведут серию мастер-классов, экскурсий и перформансов.

Работы, созданные в дни фестиваля, будут расположены на территории Муниципального округа «Посадский» (Петроградская сторона).

Ежегодный фестиваль паблик-арта «Арт Проспект», основанный некоммерческой организацией CEC ArtsLink, проводится с 2012 года. Миссия фестиваля — развивать новые формы творческого взаимодействия, предоставляя художникам и местным жителям возможность исследовать городскую среду, определять и заново формулировать ее эстетические, историко-культурные и социальные составляющие.

Фестиваль проходил на территории Центрального, Петроградского, Выборгского и Адмиралтейского районов Петербурга, в нем приняли участие более 250 художников из 20 стран мира, его посетили более 20 000 человек.







