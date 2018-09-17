Владикавказский филиал Мариинского театра открыл сезон© ДМЛ «Пикколо»
Концертом на сцене Государственной Северо-Осетинской филармонии во Владикавказе свой второй сезон открыл филиал Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания.
Симфонический оркестр филиала под управлением Заурбека Гугкаева исполнил произведения Сибелиуса и Чайковского, сообщает сайт Мариинского театра.
18 сентября на сцене Национального государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания будет представлена последняя оперная премьера филиала — опера Христофора Плиева «Коста» в постановке Анатолия Галаова. В спектакле заняты артисты Национального государственного театра оперы и балета, Мариинского театра и Дигорского государственного драматического театра (Владикавказ). В заглавной партии выступит студент факультета музыкального театра ГИТИСа, победитель V Международного конкурса вокалистов имени Павла Лисициана (Владикавказ, 2017 год) Дзамболат Дулаев.
23 сентября пройдет последняя балетная премьера прошлого сезона — «Портрет Дориана Грея» в постановке Валерия Суанова на музыку Абеля Коженёвского, Макса Рихтера и Мурата Кабардокова.
В июле 2018 года опера «Коста» и балет «Портрет Дориана Грея» были с успехом представлены в Петербурге на XXVI Музыкальном фестивале «Звезды белых ночей».
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