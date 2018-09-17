Инклюзивный фестиваль начинается в ГМИИ

© Инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина / Facebook

С 17 по 23 сентября в Государственном музее изобразитиельных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» пройдет Международный инклюзивный фестиваль, посвященный вопросам преодоления физических и коммуникативных барьеров в современном музее.

Как сообщает сайт ГМИИ, тема фестиваля в этом году — «Как понимать музей». Она рассчитана как на людей с ограниченными возможностями здоровья, так и на обычных посетителей: звуковые и пластические перформансы, спектакли, тактильные мастер-классы, кинопоказы, мультисенсорные работы современных художников.

На открытии будет показана постановка «Шедевры японской поэзии на русском жестовом языке» в исполнении неслышащих актеров театра «Недослов». Также на фестивале будет представлен перформанс «Японские мотивы (Танец буто)», созданный труппой Центра реализации творческих проектов «Инклюзион» Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», состоятся презентации проекта «Машина времени» (совместно с Группой компаний «Ланит») и образовательной программы «Специалист по экскурсионному обслуживанию посетителей с ограниченными возможностями здоровья в художественном музее» (совместно с Институтом «Реакомп».

В деловую программу фестиваля вошли лекции и мастер-классы специалистов из музеев Великобритании, США и Японии.

Куратор фестиваля — Евгения Киселева, руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ. Среди тех, кто выступит на фестивале, директор ГМИИ Марина Лошак, художник Леонид Тишков, арт-терапевт Мария Дрезнина, исполнительный директор благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» Полина Филиппова, руководитель Центра эстетического воспитания «Мусейон» Ольга Морозова, нейробиолог Александр Сорокин.







