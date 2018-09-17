В Петербурге откроется выставка «Doping-Pong Space»Doping-Pong. Гагарин. 2016 (фрагмент)© Doping-Pong
С 20 сентября по 20 января в Планетарии №1 в Петербурге пройдет выставка «Doping-Pong Space» арт-группы Doping-Pong.
Открытие выставки состоится на втором этаже Планетария №1 в рамках фестиваля новейших технологий Science Fest.
Экспозиция «Doping-Pong Space», в которую войдут 23 работы основанной в 1997 году петербургской арт-группы, позволит проследить эволюцию ее творчества от цифровой фантастики конца XX века до светской иконографии, которую представляет портрет Юрия Гагарина, написанный в XXI веке в традиционной технике.
«На выставке можно увидеть, что искусство Doping-Pong существует не только в формате картин, но и в виде популярных эмоджи, созданных ко Дню космонавтики в содружестве с компанией Viber, или в оформлении виниловых пластинок электронной группы "Новые композиторы"», — сообщают организаторы выставки.
Выставка «Doping-Pong Space» проходит при поддержке интернет-магазина «Яркий фотомаркет»
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