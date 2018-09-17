Альбом Пола Маккартни вышел в лидеры Billboard 200

© Capitol Records

Новый альбом Пола Маккартни «Egypt Station» дебютировал на первой позиции Billboard 200, став первым релизом музыканта, возглавившим американский чарт альбомов за более чем 36 лет – с 1982 года, когда первое место в нем заняла пластинка «Tug of War».

Как сообщает Billboard, альбому Маккартни впервые удалось стать №1 в списке 200 самых популярных пластинок недели в США сразу же после выхода: «Egypt Station» поступил в продажу 7 сентября и за первые семь дней разошелся в 153 тысячах копий. Полностью чарт Billboard 200 с «Egypt Station» во главе будет опубликован 18 сентября.

«Egypt Station» — 18-й студийный альбом Маккартни (предыдущий — «New» — вышел в 2013 году). Его название музыкант позаимствовал у своей картины 1988 года, которая была использована для оформления обложки.

Запись альбома происходила на студиях в США, Великобритании и Бразилии. На пластинке 16 треков, 15 из них продюсировал Грег Керстин, один — Райан Теддер. Первый сингл с песнями «I Don't Know» и «Come On to Me» был выпущен 20 июня, второй сингл с песней «Fuh You» — 15 августа.











