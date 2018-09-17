Главным режиссером Театра Вахтангова стал Юрий Бутусов© Сергей Милицкий / photographer.ru
Быший главным режиссер и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Юрий Бутусов принял приглашение занять должность главного режиссера в Государственном академическом театре имени Е.Б. Вахтангова в Москве.
Об этом сообщил 15 сентября на сборе труппы Театра Вахтангова его художественный руководитель Римас Туминас, передает ТАСС.
«Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера. <...> Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в "классической" ситуации, не даст окаменеть», — сказал Туминас, уточнив, что первой постановкой Бутусова в московском театре станет «Дон Кихот».
По словам директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, Бутусов приходит на новую ставку главного режиссера, об уходе Туминаса с поста художественного руководителя речи не идет.
Юрий Бутусов с середины 1990-х годов работал в Театре имени Ленсовета, на сцене которого поставил десятки спектаклей. С 2011 года он был главным режиссером театра, в 2017 году стал его художественным руководителем.
В марте 2018 года Бутусов ушел с этой должности. Свое решение режиссер объяснил тем, что его работу «полностью обессмысливала» административно-менеджерская структура, которая при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга блокировала все его «инициативы, требования и права, как художественного руководителя».
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