Jungle выступят в Петербурге и Москве

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В январе 2019 года в Петербурге и Москве пройдут концерты британской модерн-соул группы Jungle.

Петербургский концерт состоится 27 января в клубе «Космонавт», московский — 28 января в клубе «ГлавClub Green Concert».

Как сообщает концертное агентство Pop Farm, билеты поступят в продажу 19 сентября.

Выступления в нашей стране входят в программу мирового тура британских музыкантов в поддержку их нового альбома «For Ever», который выходит сегодня, 14 сентября.

«Фавориты крупнейших фестивальных площадок по обе стороны Атлантики, включая Glastonburry и Lollapalooza, количеству релизов предпочитают качество: "For Ever" — второй полновесный лонгплей, вышедший через четыре года после релиза дебютного "Jungle", — отмечают организаторы российских концертов. — Балансируя на стыке фанка 70-х, психоделического диско и голубоглазого соула, группа не скатывается в банальный ревайвл, напротив — звучит очень свежо и актуально».



















