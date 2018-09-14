В Москве закрывается «Порядок слов Перелетного кабака»© Порядок слов Перелётного кабака / Facebook
Из-за проблем с арендодателем прекращает работу московский независимый книжный магазин «Порядок слов Перелетного кабака» в Мансуровском переулке.
Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила в фейсбуке поэтесса, управляющая московским филиалом «Порядка слов» Оксана Васякина.
«Причиной послужили сложности с арендодателем и мы совершенно не можем повлиять на ситуацию, — написала она. — Наш магазин был прекрасный, редкий, это была независимая площадка для презентаций и встреч, и мне очень жаль, что такое с нами произошло».
В связи с закрытием магазине отменены назначенные на 15 и 16 сентября презентации книг «Избранное» Гуннара Экелефа и «Из-за вас я поверил в призраков» Эрве Гибера. Для них сейчас ищут новые площадки.
«Порядок слов Перелетного кабака» — совместный проект петербургского независимого книжного магазина «Порядок слов» и бара-галереи «Перелетный кабак» — открылся в декабре 2017 года. Магазин располагал большой коллекцией изданий и периодики об искусстве, кино и театре, там проводились лекции, дискуссии и встречи с авторами и издателями.
P.S. Оксана Васякина сообщила COLTA.RU, что презентации книг «Избранное» Гуннара Экелефа и «Из-за вас я поверил в призраков» Эрве Гибера перенесены в Сахаровский центр и состоятся, соответственно, 15 сентября и 16 сентября. Начало обеих презентаций — в 20:00.
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