В Москве закрывается «Порядок слов Перелетного кабака»

© Порядок слов Перелётного кабака / Facebook

Из-за проблем с арендодателем прекращает работу московский независимый книжный магазин «Порядок слов Перелетного кабака» в Мансуровском переулке.

Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила в фейсбуке поэтесса, управляющая московским филиалом «Порядка слов» Оксана Васякина.

«Причиной послужили сложности с арендодателем и мы совершенно не можем повлиять на ситуацию, — написала она. — Наш магазин был прекрасный, редкий, это была независимая площадка для презентаций и встреч, и мне очень жаль, что такое с нами произошло».

В связи с закрытием магазине отменены назначенные на 15 и 16 сентября презентации книг «Избранное» Гуннара Экелефа и «Из-за вас я поверил в призраков» Эрве Гибера. Для них сейчас ищут новые площадки.

«Порядок слов Перелетного кабака» — совместный проект петербургского независимого книжного магазина «Порядок слов» и бара-галереи «Перелетный кабак» — открылся в декабре 2017 года. Магазин располагал большой коллекцией изданий и периодики об искусстве, кино и театре, там проводились лекции, дискуссии и встречи с авторами и издателями.

P.S. Оксана Васякина сообщила COLTA.RU, что презентации книг «Избранное» Гуннара Экелефа и «Из-за вас я поверил в призраков» Эрве Гибера перенесены в Сахаровский центр и состоятся, соответственно, 15 сентября и 16 сентября. Начало обеих презентаций — в 20:00.











