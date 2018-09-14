Гёте-Институт в Москве проведет фестиваль «Джаз осенью»

Альфред 23 Харт © Fomal Haut

С 5 октября по 3 ноября в Культурном центре «Дом» пройдет фестиваль «Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка», организованный Гёте–Институтом в Москве.

«В этом году традиционный осенний фестиваль Гёте-Института проходит под заметно измененным названием – "Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка", — сообщают организаторы. — В названии этого года виден еще больший крен в экспериментальную область, что само по себе выражает тенденцию, длящуюся не первый год и парадоксальным образом ставшую традицией фестиваля в не меньшей степени, чем само слово "джаз". В этот раз, однако, от джаза практически ничего не останется».

В программе фестиваля четыре концерта: