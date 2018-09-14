Гёте-Институт в Москве проведет фестиваль «Джаз осенью»Альфред 23 Харт© Fomal Haut
С 5 октября по 3 ноября в Культурном центре «Дом» пройдет фестиваль «Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка», организованный Гёте–Институтом в Москве.
«В этом году традиционный осенний фестиваль Гёте-Института проходит под заметно измененным названием – "Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка", — сообщают организаторы. — В названии этого года виден еще больший крен в экспериментальную область, что само по себе выражает тенденцию, длящуюся не первый год и парадоксальным образом ставшую традицией фестиваля в не меньшей степени, чем само слово "джаз". В этот раз, однако, от джаза практически ничего не останется».
В программе фестиваля четыре концерта:
5 октября
Мультиинструменталист и композитор Альфред 23 Харт выступит со своей новой группой Revolver 23, представляющей франкфуртскую школу: Никола Хайн (гитара), Марсель Дэмген (синтезатор) и Йорг Фишер (ударные).
12 октября
Электроакустический импровизационный дуэт Маркуса Шмиклера (лэптоп) и Томаса Лена (аналоговый синтезатор) представит программу, приуроченную к 10-летию лейбла Mikroton Recordings.
19 октября
Берлинское экспериментальное трио Perlonex: Игнац Шик (диджейская вертушка, электроника), Йорг Мария Цегер (гитара) и Буркхард Байнс (ударные, перкуссия).
3 ноября
Peter Evans' Köln Quartet — электроакустический квартет американского трубача-виртуоза Питера Эванса и молодых немецких музыкантов Элизабет Куду (виолончель), Сабин Акико Арендт (скрипка) и Флориана Цвисслера (аналоговый синтезатор), сформировавшийся во время кельнской резиденции Эванса в 2016 году.
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