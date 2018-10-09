Международный фестиваль документального кино пройдет в Чебоксарах

С 19 по 28 октября в чебоксарском креативном пространстве «Полигон» состоится первый в Чувашии международный фестиваль документального кино PolygonDocFest, на котором будут представлены 30 фильмов из 14 стран мира.

Цель фестиваля — вовлечь зрителя в общественные процессы происходящие в современном мире, сформировать новые ценностные ориентиры, познакомить с актуальными социальными практиками меняющими окружающую действительность.

В основную программу PolygonDocFest вошли девять картин:

«Май 68, странная весна» (Mai 68, un étrange printemps, Франция, 2018), реж. Доминик Бо;

«Русская работа» (The Russian Job, Чехия, 2017), реж. Петр Хорки;

«Зимние странники» (Hiver nomade, Щвейцария), реж. Мануэль фон Штюрлер;

«Пятое солнце» (The Fufth Sun, Италия-Франция, 2017), реж. Кристиана Печчи, Маттео Магги;

«Ходж и я» (Hodsch und Ich, Германия, 2012), реж. Кристиан Вернер;

«Петь» (Sing, Россия-Польша, 2017), реж. Ольга Короткая;

«Планета Петрила» (Planeta Petrila, Румыния, 2016), реж. Андрей Даскалеску;

«Папа тебя любит» (Daddy Loves You, Финляндия, 2015), реж. Нинни Рокоса;

«Свобода волку — смерть овце» (Freedom for the Wolf, Германия-США), реж. Руперт Рассел.

Также в расписании фестиваля выставка документальной фотографии, подготовленная к 50-й годовщине майских событий 1968 года во Франции, творческие встречи и дискуссии, кинокампус с мастер-классами режиссеров и продюсеров кинофестивалей.

Организаторы: Фонд регионального развития «Содружество», Креативное пространство «Полигон»

Партнеры: Гёте-Институт в Москве, Французский институт в России, Посольство Швейцарии в Москве, Посольство Финляндии в Москве, Школа документального кино М. Разбежкиной и М. Угарова (Москва), кинофестиваль «Делай фильм» (Москва), кинофестиваль «ДОКер» (Москва), Гильдия неигрового кино и ТВ (Москва), Дизайн-студия «Тумалла», Издательский дом «НН ПРЕСС», администрация города Чебоксары.







