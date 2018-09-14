В Петербурге пройдет выставка Бэнкси

Сегодня, 14 сентября, в Манеже Конюшенного ведомства в Петербурге открывается выставка «Бэнкси: гений или вандал?», на которой будет представлено 68 работ британского уличного художника Бэнкси.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов выставки, в экспозицию войдут 27 оригиналов работ Бэнкси, написанных его рукой, и 41 принт.

«Подлинность коллекции подтверждена официальными сертификатами подлинности», — отметили организаторы. По словам продюсера выставки Александра Начкебии, оригиналы принадлежат коллекционерам из Великобритании, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, США и Франции.

Площадь выставки составит 1,5 тыс. кв.м. Помимо работ Бэнкси на ней можно будет увидеть фотографии граффити, созданных им на улицах Великобритании, и мультимедийную инсталляцию, рассказывающую о художнике.

Выставка «Бэнкси: гений или вандал?» в Петербурге продлится до 5 ноября. Со 2 июня по 2 сентября она проходила в Центральном доме художника в Москве, где ее посетили более 300 тысяч человек. После Петербурга выставка отправится в мировое турне, которое включает Бельгию, Испанию, Италию, Мексику, Финляндию и Францию.











