Петр Павленский вышел из французской тюрьмы

Павел Павленский в Париже. Январь 2017 года © RFI

13 сентября суд в Париже постановил освободить из тюрьмы художника-акциониста Петра Павленского, помещенного под стражу прошлой осенью за поджог Банка Франции.

Как сообщает RFI, суд обязал Павленского отмечаться в полиции. Рассмотрение его дела по существу должно начаться в январе 2019 года.

Выступая на заседании, Павленский сказал, что что для него не имеет значения, освободит ли его суд или нет. Также он заявил, что «Банк Франции — это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 000 человек».

Эти слова представитель Банка Франции назвал клеветой и добавил, что банк может подать за них на Павленского в суд.

Осенью 2015 года Павленский поджег дверь подъезда №1 здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. В июне 2016 года суд признал его виновным в повреждении объекта культурного наследия и обязал выплатить 500 тысяч рублей штрафа и 481,5 тысяч рублей компенсации.

Зимой 2017 года Павленский и его соратница Оксана Шалыгина уехали из России, незадолго до этого их допросили в Следственном комитете в связи с заявлением актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной о сексуальном насилии. В мае Франция предоставила Павленскому и Шалыгиной политическое убежище.

В ночь на 16 октября 2017 года Павленский поджег вход в офис Банка Франции на площади Бастилии в Париже и вскоре был арестован.



