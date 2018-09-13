Фильмы Вернера Херцога покажут в трех городах России

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22 и 23 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Екатеринбурга фильмы «Агирре, гнев божий» и «Фицкарральдо» немецкого режиссера Вернера Херцога.

«Лучшие совместные работы Вернера Херцога и актера Клауса Кински, чьи герои, властные и гениальные безумцы и аутсайдеры, отвергаемые обществом и подавляемые грузом собственных амбиций, стали "лицом" фильмов Херцога, объединяющих мрачный и жесткий реализм с поэзией приключений и псевдоисторическими сюжетами», — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино».

«Агирре, гнев божий» (Aguirre, the Wrath of God, Германия, 1972)

Режиссер: Вернер Херцог

Оператор: Томас Маух

В ролях: Клаус Кински, Елена Рохо, Руй Гуерра, Дель Негро, Сесилия Ривера

«Фицкарральдо» (Fitzcarraldo, Германия-Перу, 1982)

Режиссер: Вернер Херцог

Оператор: Томас Маух

В ролях: Клаус Кински, Клаудиа Кардинале, Жозе Левгой, Мигель Анхель Фуэнтес

В Петербурге фильмы представит кинопродюсер Владислав Пастернак, в Москве — киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев («Фицкарральдо») и главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин («Агирре, гнев божий»), в Екатеринбурге — культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

22 сентября в 19:30 — «Агирре, гнев божий»

23 сентября в 18:30 — «Фицкарральдо»

Москва, кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»

22 сентября в 18:00 — «Агирре, гнев божий»

23 сентября в 18:00 — «Фицкарральдо»

Екатеринбург, кинотеатр «Дом кино»

22 сентября в 19:00 — «Агирре, гнев божий»

23 сентября в 17:00 — «Фицкарральдо»

Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.



