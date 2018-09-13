Фильмы Вернера Херцога покажут в трех городах России© «Иноекино»
22 и 23 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Екатеринбурга фильмы «Агирре, гнев божий» и «Фицкарральдо» немецкого режиссера Вернера Херцога.
«Лучшие совместные работы Вернера Херцога и актера Клауса Кински, чьи герои, властные и гениальные безумцы и аутсайдеры, отвергаемые обществом и подавляемые грузом собственных амбиций, стали "лицом" фильмов Херцога, объединяющих мрачный и жесткий реализм с поэзией приключений и псевдоисторическими сюжетами», — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино».
«Агирре, гнев божий» (Aguirre, the Wrath of God, Германия, 1972)
Режиссер: Вернер Херцог
Оператор: Томас Маух
В ролях: Клаус Кински, Елена Рохо, Руй Гуерра, Дель Негро, Сесилия Ривера
«Фицкарральдо» (Fitzcarraldo, Германия-Перу, 1982)
Режиссер: Вернер Херцог
Оператор: Томас Маух
В ролях: Клаус Кински, Клаудиа Кардинале, Жозе Левгой, Мигель Анхель Фуэнтес
В Петербурге фильмы представит кинопродюсер Владислав Пастернак, в Москве — киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев («Фицкарральдо») и главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин («Агирре, гнев божий»), в Екатеринбурге — культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 22 сентября в 19:30 — «Агирре, гнев божий»
- 23 сентября в 18:30 — «Фицкарральдо»
Москва, кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»
- 22 сентября в 18:00 — «Агирре, гнев божий»
- 23 сентября в 18:00 — «Фицкарральдо»
Екатеринбург, кинотеатр «Дом кино»
- 22 сентября в 19:00 — «Агирре, гнев божий»
- 23 сентября в 17:00 — «Фицкарральдо»
Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
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