Ретроспектива Михаила Ларионова откроется в Новой Третьяковке

Михаил Ларионов. Автопортрет в тюрбане. Ок. 1907 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

С 19 сентября по 20 января в Новой Третьяковке на Крымском Валу пройдет большая ретроспективная выставка одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова (1881-1964).

«В ХХ веке в нашей стране прошло только две выставки Михаила Ларионова, — сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи. — Последняя была организована А.К. Ларионовой-Томилиной 38 лет назад, в 1980 году, в Государственном Русском музее, а затем — в Третьяковской галерее. Таким образом, настоящая выставка восстанавливает историческую справедливость и отдает дань памяти и благодарности одному из главных русских художников прошлого века, мечтавшему, чтобы его произведения вернулись на родину и стали доступны публике».

Экспозиция, охватывающая все этапы жизни и деятельности Ларионова и прослеживающая главные темы и мотивы живописных и графических работ художника, включает 14 разделов: «Начало», «Сады и рассветы», «Живая натура», «В мастерской», «Русский Таити», «Провинция», «Солдатчина», «Венеры», «Времена года», «Лучист и будущник», «Театр», «В парижском ателье», «Возвращение на юг», «Коллекционер». Специальные разделы выставки посвящены Ларионову-коллекционеру.

Всего в Новой Третьяковке будет представлено около 500 экспонатов: 115 живописных и 160 графических произведений, книги и фотографии из коллекции Ларионова, архивные документы.

В выставке участвуют около 30 зарубежных и российских собраний, среди которых Государственный Русский музей (Петербург), Центр Жоржа Помпиду (Париж), Музей Людвига (Кельн), галерея Альбертина (Вена), галерея Тейт и Музей Виктории и Альберта (Лондон).

К выставке подготовлена обширная образовательная программа.







