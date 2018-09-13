В Иваново пройдет фестиваль «Первая фабрика авангарда»

© Первая фабрика авангарда

С 21 по 23 сентября в Иваново состоится фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда».

«Идея фестиваля заключается в том, чтобы перезагрузить смелые эксперименты в сфере текстильного рисунка и архитектуры, реализованные в 1920-е — 1930-е годы, и позиционировать Иваново как локальную столицу авангарда», — сообщают организаторы фестиваля.

На три дня события «Первой фабрики авангарда» — 15 выставок, 14 лекций, круглых столов, презентаций книг и выставочных проектов, 8 мастер-классов, 5 спектаклей, конкурсные показы, концерты, программы видеоарта и многое другое — займут почти все выставочные и театрально-концертные площадки города.

В программе фестиваля направления «Новейшее искусство», «Хореография», «Театральная лаборатория», «Фотография» и «Мода и дизайн».

Новейшее искусство будет представлено на выставках «Территория эксперимента» и «Новый авангард» («Я ТАК ВИЖУ»). Арт-группа «Провмыза» устроит презентацию работ «"Наглое" тело как мотив невыносимости взгляда», мастер-класс уличной живописи проведет Максим Торопов (Max 13).

Помимо нескольких выставок современной фотографии («Авангардный эксперимент», «ANTINOMIA/Реальность наизнанку» и других) можно будет посетить лекцию Юрия Бабича, презентацию проектов «Сказ» Федора Телкова и «Колыбельная для невесты» Юлии Борисовой.

Центр культуры и отдыха станет площадкой конкурсной программы хореографических коллективов в номинации «Натанцованные мысли», там же покажут свои спектакли «Балет Москва», петербургские «ЦЕХЪ Театр» и Городской театр, «Эксцентрик-балета» из Екатеринбурга, состоятся мастер-классы Андрея Березина, Лики Шевченко и Ашота Назаретяна, в рамках театральной лаборатории прочитают лекции театральный критик Татьяна Джурова и театровед Ольга Купцова.

В образовательной программе направления «Мода и дизайн» лекции художника по костюму Надежды Васильевой и дизайнера Романа Уварова. Также запланировано открытие выставки памяти академика Национальной академии индустрии моды Натальи Мизоновой «Ностальгия по настоящему», работы молодых дизайнеров будут собраны на выставках «Переплетение» и «Эскиз», в лаборатории современного искусства «Центр Ававангард» пройдут конкурсные показы их коллекций.

Ежедневно будет работать интеллектуальная платформа фестиваля, участники которой обсудят проблемы, актуальные для многих провинциальных городов, переживающих период культурной трансформации.

Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда» реализуется в рамках гранта Фонда президентских грантов при поддержке Администрации города Иваново



