Детский театральный фестиваль «Маршак» объявил программу

Детский театральный фестиваль «Маршак» объявил программуСцена из спектакля «Японская сказка. Меч самурая» (Театриум на Серпуховке, реж. Тереза Дурова)© Владимир Майоров
С 27 октября по 4 ноября в Воронеже пройдет IV Международный детский театральный фестиваль «Маршак», в нем примут участие 17 театров из России, Франции и Швейцарии.
Программа фестиваля «Маршак» опубликована на его сайте.
В этом году свои спектакли в Воронеже покажут Театриум на Серпуховке, Театр кукол имени С.В. Образцова, Московская областная филармония, Центр драматургии и режиссуры и другие московские театральные труппы, Театр на Литейном, Karlsson Haus и Упсала-Цирк из Петербурга, Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева (Саратов), Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск) и Хакасский театр кукол «Сказка» (Абакан).
Международная программа включает выступления театра Samoloet (Франция) и «Театра для взрослеющих» (Швейцария).
Фестиваль «Маршак» создан в 2015 году и проводится дирекцией Международного Платоновского фестиваля. В память о детском писателе Самуиле Маршаке, родившемся в Воронеже, в афишу обязательно включаются спектакли по его произведениям. В образовательной программе фестиваля лекции и мастер-классы театральных педагогов и режиссеров.
В первые годы фестиваль курировали Михаил Бычков и Алексей Малобродский. В 2018 году куратором программы стала театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей Варвара Коровина.
«Мы поставили перед собой амбициозную задачу стать крупнейшим детским театральным фестивалем в стране, — говорит куратор. — За несколько дней фестиваля мы рассчитываем показать нашим зрителям почти 60 очень разноплановых спектаклей, которые отражают основные мировые тенденции в детском театре. Нам бы хотелось, чтобы аудитория фестиваля была намного шире, чем Воронежская область, и я уверена, что уже через пару лет приезжать всей семьей на осенние каникулы на родину Маршака, чтобы увидеть лучшие спектакли, у многих станет традицией».
Фестиваль проходит при поддержке правительства Воронежской области, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Союза театральных деятелей РФ и Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция (Москва)
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