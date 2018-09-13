Детский театральный фестиваль «Маршак» объявил программу

Сцена из спектакля «Японская сказка. Меч самурая» (Театриум на Серпуховке, реж. Тереза Дурова) © Владимир Майоров

С 27 октября по 4 ноября в Воронеже пройдет IV Международный детский театральный фестиваль «Маршак», в нем примут участие 17 театров из России, Франции и Швейцарии.

Программа фестиваля «Маршак» опубликована на его сайте.

В этом году свои спектакли в Воронеже покажут Театриум на Серпуховке, Театр кукол имени С.В. Образцова, Московская областная филармония, Центр драматургии и режиссуры и другие московские театральные труппы, Театр на Литейном, Karlsson Haus и Упсала-Цирк из Петербурга, Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева (Саратов), Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск) и Хакасский театр кукол «Сказка» (Абакан).

Международная программа включает выступления театра Samoloet (Франция) и «Театра для взрослеющих» (Швейцария).

Фестиваль «Маршак» создан в 2015 году и проводится дирекцией Международного Платоновского фестиваля. В память о детском писателе Самуиле Маршаке, родившемся в Воронеже, в афишу обязательно включаются спектакли по его произведениям. В образовательной программе фестиваля лекции и мастер-классы театральных педагогов и режиссеров.

В первые годы фестиваль курировали Михаил Бычков и Алексей Малобродский. В 2018 году куратором программы стала театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей Варвара Коровина.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу стать крупнейшим детским театральным фестивалем в стране, — говорит куратор. — За несколько дней фестиваля мы рассчитываем показать нашим зрителям почти 60 очень разноплановых спектаклей, которые отражают основные мировые тенденции в детском театре. Нам бы хотелось, чтобы аудитория фестиваля была намного шире, чем Воронежская область, и я уверена, что уже через пару лет приезжать всей семьей на осенние каникулы на родину Маршака, чтобы увидеть лучшие спектакли, у многих станет традицией».

Фестиваль проходит при поддержке правительства Воронежской области, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Союза театральных деятелей РФ и Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция (Москва)



