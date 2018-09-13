Выходит новый роман Виктора Пелевина© Эксмо
27 сентября поступит в продажу новый роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».
Как сообщает издательство «Эксмо», в своей 416-страничной книге «Пелевин обращается к своим излюбленным темам — современная Россия и Древний Восток».
В центре повествования история стартапа под названием Fuji experiences, «но эта книга — не только о проблемах российских стартапов», но и «о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов домой».
«Герои книги — наши динамичные современники: социально ответственные бизнесмены, алхимические трансгендеры, одинокие усталые люди, из которых капитализм высасывает последнюю кровь, стартаперы-авантюристы из Сколково, буддийские монахи-медитаторы, черные лесбиянки», — говорится в аннотации издательства.
Кроме того — как и в случае с предыдущим романом Пелевина, «iPhuck 10», — предварительное описание сопровождается списком хэштегов, в том числе #многоВПолеТропинок, #skolkovoSailingTeam, #brainPorn, #санкции и #толькоПравдаОдна.
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